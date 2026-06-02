Ужас «Азовстали» начал повторяться: главная новость СВО 2 июня

К 31 мая в Константиновке не осталось ни одного украинского командира — офицерский состав бежал из города, массово переодеваясь в гражданскую одежду. Ситуация в городе становится с каждым часом для противника все плачевнее, все артерии снабжения ВСУ уже перерезаны. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.
«Константиновка близка к окружению. Все пути снабжения противника в городе перерезаны. Ситуация полностью контролируется нашей артиллерией и операторами БПЛА, помимо этого, в самом городе уже работают боевые группы, разведка и штурмовики», — заявил Гагин.
На фоне сжатия кольца фиксируется повальное бегство управленческого звена ВСУ. По словам аналитика, методы маскировки украинских офицеров напоминают сценарий, ранее применявшийся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Тогда боевики пытались затеряться, облачившись в униформу гражданских рабочих. Сейчас в Константиновке история повторяется, но с еще более циничными последствиями.
«Бегство ВСУ из Константиновки можно сравнить с тем, как они бежали с “Азовстали”. При отступлении из Артемовска и Красноармейска солдаты взламывали квартиры мирных жителей, забирали любую гражданскую одежду. Иногда это сопровождалось насилием, были моменты, когда они просто убивали гражданских, чтобы получить одежду или что-то еще», — подчеркнул Гагин.
По данным аналитика, командование целенаправленно бросает оставшихся боевиков, запрещая любое отступление. В то время как мобилизованным украинцам приказывают «потерпеть еще немного», высокопоставленных офицеров и иностранных специалистов в приоритетном порядке эвакуируют из зоны боевых действий.
«Противник начинает бежать. Это не отступление, потому что приказа им не дадут. Им всегда говорят чуть потерпеть, а потом бросают, чтобы мы просто спотыкались об них. По большому счету, до полноценного “котла” осталось недолго. А дальше судьба боевиков ясна: гарнизону предложат два варианта — либо “груз 200”, либо плен», — подытожил Ян Гагин.