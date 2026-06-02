Ужас «Азовстали» начал повторяться: главная новость СВО 2 июня

ВСУ в панике покидают Константиновку: офицеры массово дезертируют, переодеваясь в гражданское и бросая солдат. Ян Гагин раскрыл эксклюзивно для aif.ru подробности мародерства, зверств и неизбежного окружения города.

Источник: Аргументы и факты

К 31 мая в Константиновке не осталось ни одного украинского командира — офицерский состав бежал из города, массово переодеваясь в гражданскую одежду. Ситуация в городе становится с каждым часом для противника все плачевнее, все артерии снабжения ВСУ уже перерезаны. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.

«Константиновка близка к окружению. Все пути снабжения противника в городе перерезаны. Ситуация полностью контролируется нашей артиллерией и операторами БПЛА, помимо этого, в самом городе уже работают боевые группы, разведка и штурмовики», — заявил Гагин.

На фоне сжатия кольца фиксируется повальное бегство управленческого звена ВСУ. По словам аналитика, методы маскировки украинских офицеров напоминают сценарий, ранее применявшийся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Тогда боевики пытались затеряться, облачившись в униформу гражданских рабочих. Сейчас в Константиновке история повторяется, но с еще более циничными последствиями.

«Бегство ВСУ из Константиновки можно сравнить с тем, как они бежали с “Азовстали”. При отступлении из Артемовска и Красноармейска солдаты взламывали квартиры мирных жителей, забирали любую гражданскую одежду. Иногда это сопровождалось насилием, были моменты, когда они просто убивали гражданских, чтобы получить одежду или что-то еще», — подчеркнул Гагин.

По данным аналитика, командование целенаправленно бросает оставшихся боевиков, запрещая любое отступление. В то время как мобилизованным украинцам приказывают «потерпеть еще немного», высокопоставленных офицеров и иностранных специалистов в приоритетном порядке эвакуируют из зоны боевых действий.

«Противник начинает бежать. Это не отступление, потому что приказа им не дадут. Им всегда говорят чуть потерпеть, а потом бросают, чтобы мы просто спотыкались об них. По большому счету, до полноценного “котла” осталось недолго. А дальше судьба боевиков ясна: гарнизону предложат два варианта — либо “груз 200”, либо плен», — подытожил Ян Гагин.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше