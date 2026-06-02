В учебно-тренировочном сборе приняли участие 18 человек — 15 из Хабаровска и 3 из Благовещенска. Спасатели прибыли на сбор с новой мобильной водолазной станцией на базе автомобиля КамАЗ. «Готовимся к летнему периоду, поэтому основные задачи, которые отрабатываем под водой: поиск, ориентирование с компасом по азимуту, обнаружение объектов», — рассказал Алексей Цапов, начальник водолазного подразделения поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Тренировки на озере Хака усложняются почти нулевой видимостью под водой, но это обычные условия, в которых приходится работать водолазам МЧС России. Большинство трагедий на воде случаются из-за безрассудства — чаще всего погибают дети, оставленные у воды без присмотра, либо взрослые в алкогольном опьянении, игнорирующие правила безопасности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели-водолазы из Хабаровского края и Амурской области отработали навыки на озере Хака
В учебно-тренировочном сборе приняли участие 18 человек — 15 из Хабаровска и 3 из Благовещенска. Спасатели прибыли на сбор с новой мобильной водолазной станцией на базе автомобиля КамАЗ. «Готовимся к летнему периоду, поэтому основные задачи, которые отрабатываем под водой: поиск, ориентирование с компасом по азимуту, обнаружение объектов», — рассказал Алексей Цапов, начальник водолазного подразделения поисково-спасательного.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше