СК РФ возбудил дело после смерти пациента в больнице Хабаровска

Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств смерти мужчины в медицинском учреждении Хабаровского края, сообщает пресс-служба СК РФ.
В социальных медиа сообщается о ненадлежащем оказании медицинской помощи и несвоевременном лечении тяжелобольных в одной из больниц города Хабаровска. В частности, обсуждается история 76-летнего пациента, поступившего с инсультом. В публикации говорится, что во время нахождения в лечебном учреждении в результате ненадлежащего ухода в послеоперационный период у мужчины развились серьезные осложнения, от которых он скончался.
Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по данному факту дважды возбуждались уголовные дела о халатности, однако решения были отменены надзорным ведомством. В настоящее время следственным управлением расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Белянскому С. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а также решениях, принятых надзорным органом.