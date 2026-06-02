В США организовали роспись для умирающего от рака мужчины и его возлюбленной: они поженились прямо в хосписе

Американка Келли Питерс обручилась со страдающим от рака возлюбленным. Они расписались прямо в хосписе, где мужчина проходил лечение. Женщина вышла замуж за десять дней до смерти партнера, передает CNN.
Келли Питерс отметила, что была рада провести с возлюбленным даже такой небольшой отрезок времени в качестве его жены. Женщина сообщила, что церемонию организовали волонтеры.
Американка также поделилась подробностями о заболевании партнера. Мужчина страдал от саркомы Юинга.
