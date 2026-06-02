Европа опасно приблизилась к прямому вовлечению в конфликт с Российской Федерацией, пишет AntiDiplomatico.
В материале сказано, что это связано с отсутствием у ЕС дипломатических инициатив.
«Мы опасно приблизились к горячему конфликту, который может напрямую вовлечь нас. Мы — арьергард стороны, находящейся в состоянии конфликта, мы производим оружие, которое отправляем оружие, которое наносит удары по другой стране. Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что страны Запада перестали скрывать основную роль в противостоянии с РФ, так как без этой поддержки киевский режим прекратит своё существование.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.