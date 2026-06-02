«Все ненавидят Израиль»: Трамп в разговоре с Нетаньяху назвал его «сумасшедшим»

По данным издания, американский лидер был обеспокоен большим числом жертв среди мирного населения и разрушением целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлы».
— Ты… сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я… Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого, — приводит слова Трампа Axios.
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.
О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».