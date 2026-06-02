«Все ненавидят Израиль»: Трамп в разговоре с Нетаньяху назвал его «сумасшедшим»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер был обеспокоен большим числом жертв среди мирного населения и разрушением целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлы».

— Ты… сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я… Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого, — приводит слова Трампа Axios.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».

Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
