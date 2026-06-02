«Все ненавидят Израиль»: Трамп в разговоре с Нетаньяху назвал его «сумасшедшим»

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.