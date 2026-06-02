В Швейцарии женщина с 55 чемоданами шокировала пограничников

Жительница Швейцарии, возвращаясь из поездки в Германию, удивила сотрудников пограничной службы необычным количеством багажа. На одном из пунктов пропуска ее остановили для проверки, после чего она выгрузила десятки чемоданов, привлекших внимание таможенников.
По данным газеты Bild, в общей сложности у путешественницы насчитали 55 единиц багажа. Все они были тщательно проверены с помощью сканирующего оборудования, однако никаких запрещенных предметов или нарушений обнаружено не было — внутри находились личные вещи.
Власти пояснили, что перевозка такого количества багажа сама по себе не является нарушением. Граждане Швейцарии имеют право ввозить свои вещи без уплаты пошлин, если они были вывезены из страны ранее.
