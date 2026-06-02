Основной период ОГЭ стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начался основной период ОГЭ, который пройдет со второго по шестое июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для участия в экзаменах регистрацию прошли свыше 14,6 тысячи выпускников девятых классов.
Сегодня, второго июня, школьники сдают математику. Предполагается, что пятого июня ребята смогут прийти на экзамен по любому предмету, кроме математики и русского. Далее в планах проведение итоговой аттестации по информатике, иностранным языкам, русскому языку и другим предметам.
«Резервными днями для сдачи экзаменов по математике и русскому языку стали 29 июня и 2 июля соответственно, а 3 и 6 июля экзаменуемые смогут сдать остальные учебные предметы. Расписание резервных дней ОГЭ учитывает, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым их результат оказался неудовлетворительным», — пишет ТАСС.
Напомним, что для получения аттестата об основном общем образовании школьникам необходимо сдать два обязательных предмета — это русский язык и математика, а также два учебных предмета по выбору. Как отметили в Рособрнадзоре, в Хабаровском крае самыми популярными предметами ОГЭ по выбору стали обществознание, информатика и география.
— Неважно, какие предметы предстоит сдавать: простые или сложные, популярные или нет. Главное — уверенность в своих силах, четкое следование критериям и правилам оформления ответов. Это поможет не растерять баллы за те знания, которые школьник накопил за время учебы, — поддержал выпускников министр образования и науки региона Алексей Мокрушин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте основного периода единой государственной аттестации для выпускников 11 классов.