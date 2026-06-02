Основной период ОГЭ стартовал в Хабаровском крае

Напомним, что для получения аттестата об основном общем образовании школьникам необходимо сдать два обязательных предмета — это русский язык и математика, а также два учебных предмета по выбору. Как отметили в Рособрнадзоре, в Хабаровском крае самыми популярными предметами ОГЭ по выбору стали обществознание, информатика и география.