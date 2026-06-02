В Комсомольске-на-Амуре 13-летний велосипедист столкнулся с автомобилем на парковке

В Комсомольске-на-Амуре 1 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста. 13-летний мальчик столкнулся с автомобилем на парковке торгового центра. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре, авария случилась около 15:12 в районе дома 22 по улице Пирогова. Подросток, двигаясь на велосипеде по парковке торгового центра «Восток Молл», не предоставил преимущество в движении автомобилю Honda Vezel под управлением 31-летней женщины, который приближался справа. В результате произошло столкновение.
В дорожно-транспортном происшествии велосипедист получил травмы ноги и руки, однако госпитализация не потребовалась. Материал по факту нарушения правил дорожного движения несовершеннолетним будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для профилактической работы с семьёй. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает, что выезжать на велосипеде на проезжую часть разрешено только с 14 лет. Родителей призывают повторить с детьми правила дорожного движения и самим показывать пример безопасного поведения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru