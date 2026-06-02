Мотоцикл угнали у жителя Амурска

Мужчина припарковал транспортное средство во дворе знакомого, а утром не обнаружил его на месте. Угонщиком оказался 18-летний юноша, который решил покататься ночью, не смог завести мотоцикл и выкатил его на заброшенную пристань. Там он предпринял еще одну неудачную попытку и после скрылся. Мотоцикл нашли сотрудники полиции, а злоумышленнику теперь грозит до 5 лет лишения свободы.