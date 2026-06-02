На анализ данных с космического эксперимента «Экран-М» потребуется полгода

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Диагностика, обработка, анализ данных, полученных в ходе космического эксперимента по выращиванию полупроводников «Экран-М», займет около полугода. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор проекта, заведующий лабораторией Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН Александр Никифоров.
«Планируется, что кассеты вернутся на Землю вместе с космонавтами в июле 2026 года, и после этого мы приступим к анализу выращенного материала. Диагностика, анализ структур, обработка данных занимают длительное время — около полугода», — поделился он.
27 мая космонавты Роскосмоса Сергей Куль-Сверчков (спецкорр ТАСС) и Сергей Микаев во время выхода в открытый космос демонтировали на модуле «Наука» кассету из аппаратуры эксперимента «Экран-М», призванного использовать преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. По словам эксперта, сейчас можно считать завершенными изначально запланированные этапы космического эксперимента. «Сейчас мы ведем переговоры, подготовку документации на изготовление еще двух кассет уже с германиевыми подложками. Но это пока только проект, и мы не можем утверждать, что он обязательно будет реализован», — указал Никифоров.
Он также отметил, что тестирование возможности роста полупроводниковых соединений в открытом космосе методом молекулярно-лучевой эпитаксии в России проводилось в первый раз. Проведенная работа позволит получить новые данные для развития физики конденсированного состояния и, в частности, для синтеза полупроводниковых гетероструктур.