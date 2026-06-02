На анализ данных с космического эксперимента «Экран-М» потребуется полгода

27 мая космонавты Роскосмоса Сергей Куль-Сверчков (спецкорр ТАСС) и Сергей Микаев во время выхода в открытый космос демонтировали на модуле «Наука» кассету из аппаратуры эксперимента «Экран-М», призванного использовать преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. По словам эксперта, сейчас можно считать завершенными изначально запланированные этапы космического эксперимента. «Сейчас мы ведем переговоры, подготовку документации на изготовление еще двух кассет уже с германиевыми подложками. Но это пока только проект, и мы не можем утверждать, что он обязательно будет реализован», — указал Никифоров.