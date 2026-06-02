Хабаровчанин заложил квартиру ради кредита сына и остался без жилья

Краснофлотский районный суд Хабаровска поставил точку в семейно-финансовой драме, которая началась в 2023 году с благих намерений. Отец решил помочь сыну получить кредит и отдал в залог собственную квартиру. Банк деньги выдал, заёмщик их потратил, а вот с возвратом не задалось — сын не справился с платежами и в итоге инициировал процедуру банкротства.
Банк, оставшись без заёмщика, переключился на залогодателя, то есть на отца. Ему направили требование погасить долг, обеспеченный ипотекой, но ответчик платить не стал. В суде мужчина иск не признал и объяснил свою позицию просто: кредит брал сын, и он от обязательств не отказывается, но платить не мог из-за временной нетрудоспособности. Суд эти доводы не убедили.
Решение вынесли жёсткое. На заложенную квартиру обратили взыскание, и теперь она уйдёт с публичных торгов. Начальную продажную цену установили в размере почти 4,1 миллиона рублей. Плюсом к этому с ответчика взыскали судебные расходы в пользу банка — ещё 25 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.