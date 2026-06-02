Двух подростков во Франции обвинили в убийстве 12-летнего мальчика

Во Франции двух подростков обвинили в убийстве 12-летнего мальчика. Ребенка нашли мертвым на берегу реки Вилен с туго обвязанным вокруг шеи мокрым полотенцем. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила газета SCMP.
По данным полиции, 16-летний подросток был задержан у себя дома, а 15-летняя девушка добровольно сдалась властям. Оба находились с жертвой на месте происшествия во второй половине дня.
— Двое молодых людей, которых видели с жертвой на месте происшествия во второй половине дня, в настоящее время находятся под стражей по обвинению в «убийстве несовершеннолетнего», — заявил прокурор Ренна Фредерик Тейе.
Тело мальчика обнаружили после того, как рыбак сообщил о криках ребенка, говорится в сообщении.
