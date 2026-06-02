Двух подростков во Франции обвинили в убийстве 12-летнего мальчика

Во Франции двух подростков обвинили в убийстве 12-летнего мальчика. Ребенка нашли мертвым на берегу реки Вилен с туго обвязанным вокруг шеи мокрым полотенцем. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила газета SCMP.

По данным полиции, 16-летний подросток был задержан у себя дома, а 15-летняя девушка добровольно сдалась властям. Оба находились с жертвой на месте происшествия во второй половине дня.

— Двое молодых людей, которых видели с жертвой на месте происшествия во второй половине дня, в настоящее время находятся под стражей по обвинению в «убийстве несовершеннолетнего», — заявил прокурор Ренна Фредерик Тейе.

Тело мальчика обнаружили после того, как рыбак сообщил о криках ребенка, говорится в сообщении.

Ранее в Индии 17-летний подросток убил отца-многоженца, его вторую супругу, бабушку и племянницу из мести. Тела четырех человек обнаружили в сгоревшей машине. Произошедшее выглядело как несчастный случай, но следователей насторожило поведение подростка: пока его родная мать рыдала, он сидел рядом и спокойно пил чай.