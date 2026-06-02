Двух подростков во Франции обвинили в убийстве 12-летнего мальчика

Ранее в Индии 17-летний подросток убил отца-многоженца, его вторую супругу, бабушку и племянницу из мести. Тела четырех человек обнаружили в сгоревшей машине. Произошедшее выглядело как несчастный случай, но следователей насторожило поведение подростка: пока его родная мать рыдала, он сидел рядом и спокойно пил чай.