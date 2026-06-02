Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Таймыре начнет работу мобильный цех по переработке продукции из оленины, рыбы и дикоросов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый мобильный заготовительно-перерабатывающий пункт откроют уже в этом году: итоги отбора на получение субсидий на эти цели подвели в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый мобильный заготовительно-перерабатывающий пункт откроют уже в этом году: итоги отбора на получение субсидий на эти цели подвели в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Победителем стала компания ООО «Варк» из Таймыра, отмечает пресс-служба агентства. Объем субсидии на реализацию проекта составит 19,7 млн рублей. Поддержку предоставляют в рамках региональной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Собственные средства компании составят 13,6 млн рублей.

Комплекс будет изготовлен в формате мобильного модульного пункта, благодаря чему он сможет работать в районах кочевий и традиционного промысла коренных малочисленных народов.

В пункте будут принимать и проводить первичную переработку продукции оленеводства, рыболовства и дикоросов. На выходе получат замороженные и копченые мясные и рыбные полуфабрикаты, сушеные дикоросы, а также продукцию глубокой переработки сырья.

Производство выстроят по безотходному принципу с сохранением качества и биологической ценности. Мощность комплекса составит 562 кг в сутки, до 205 тонн переработки в год с последующим увеличением объемов.

В мобильном пункте разместят оборудование для переработки, охлаждения, хранения и упаковки продукции — от холодильных и сушильных камер до вакуум-упаковочных машин, коптильных установок и линий первичной обработки сырья.

Проект реализуют в 2026 году: летом планируют смонтировать оборудование и набрать 16 сотрудников из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь.