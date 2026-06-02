На Таймыре начнет работу мобильный цех по переработке продукции из оленины, рыбы и дикоросов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый мобильный заготовительно-перерабатывающий пункт откроют уже в этом году: итоги отбора на получение субсидий на эти цели подвели в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
Победителем стала компания ООО «Варк» из Таймыра, отмечает пресс-служба агентства. Объем субсидии на реализацию проекта составит 19,7 млн рублей. Поддержку предоставляют в рамках региональной программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Собственные средства компании составят 13,6 млн рублей.
Комплекс будет изготовлен в формате мобильного модульного пункта, благодаря чему он сможет работать в районах кочевий и традиционного промысла коренных малочисленных народов.
В пункте будут принимать и проводить первичную переработку продукции оленеводства, рыболовства и дикоросов. На выходе получат замороженные и копченые мясные и рыбные полуфабрикаты, сушеные дикоросы, а также продукцию глубокой переработки сырья.
Производство выстроят по безотходному принципу с сохранением качества и биологической ценности. Мощность комплекса составит 562 кг в сутки, до 205 тонн переработки в год с последующим увеличением объемов.
В мобильном пункте разместят оборудование для переработки, охлаждения, хранения и упаковки продукции — от холодильных и сушильных камер до вакуум-упаковочных машин, коптильных установок и линий первичной обработки сырья.
Проект реализуют в 2026 году: летом планируют смонтировать оборудование и набрать 16 сотрудников из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь.