Тень «Орешника» напугала Днепр: особый объект ВСУ поплатился за атаки РФ

В Днепропетровской области за последние сутки прогремело несколько мощных взрывов. Под удар попали важные для ВСУ и НАТО объекты. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. Удары наносились беспилотниками «Герань» и авиабомбами.
В частности, взрывы были зафиксированы в Васильковке, Кривом Роге, городе Шахтерское, а также не менее пяти взрывов в самом Днепропетровске.
Матвийчук, комментируя серию взрывов, отметил, что в Днепропетровской области много промышленных объектов, которые украинские боевики используют в своих целях.
Кроме того, в районе Васильковки и Кривого Рога находятся авиабазы ВСУ, где могут располагаться переданные киевскому режиму истребители, например, американские F-16.
«В самом Днепропетровске находится Южный машиностроительный завод (Южмаш), который используют ВСУ. Там могли остаться цеха, которые киевский режим использует для производства беспилотных летательных аппаратов. Туда могли нанести удар. Кроме того, целью могли стать объекты энергоснабжения», — пояснил военный эксперт.
ВСУ ежедневно запускают десятки беспилотников в направлении российских регионов, поэтому места по производству и сборке дронов являются приоритетными целями ВС РФ.
Так, в ночь на 1 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА.
