Почти 2 тысячи будущих педагогов подготовят в Хабаровском крае

В этом году в вузах региона предусмотрено 1 519 мест для подготовки студентов по педагогическим специальностям. В колледжах по данному профилю открыто еще 395 мест для абитуриентов. Об этом рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин во время встречи с выпускниками школ из отдаленных районов, прошедшей в онлайн-формате. По его словам, в прошлом году профессия педагога вошла в первую тройку по популярности среди абитуриентов в Хабаровском крае. Во многом причиной такого интереса стали меры государственной поддержки. Так, с первого курса и до самого трудоустройства студентов сопровождают наставники. Кроме того, целевики могут получать стипендию от губернатора в размере от 10 до 20 тысяч рублей и стипендию от местных властей, которая достигает 10 тысяч рублей. Также им предоставляют места в общежитиях и компенсируют расходы на проезд к месту прохождения практики. Напомним, условия для комфортной работы педагогов создают по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».