Хабаровчанам рассказали, какие прививки можно ставить детям летом

В их числе — прививка от клещевого энцефалита, гепатита А и ветряной оспы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Роспотребнадзор рекомендовал родителям Хабаровского края задуматься о вакцинации детей от ряда инфекций, которые активизируются в теплую погоду или представляют повышенный риск при поездках и отдыхе на природе. Однако, как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», перед любой прививкой обязательна консультация врача для оценки состояния ребенка, выявления противопоказаний и составления индивидуального графика вакцинации.

Прививка от клещевого энцефалита особенно актуальна для детей, планирующих поездки в лес или к водоемам. Вакцинация проводится курсом, повторные дозы вводятся через год.

Риск заражения гепатитом А через воду и пищу летом возрастает. Прививка разрешена детям с одного года, перед посещением детских коллективов.

Ротавирусная инфекция — частая причина кишечных расстройств в жару. Привиться от нее необходимо.

Вакцинация от менингококковой инфекции обязательна для детей, посещающих сады, школы и массные мероприятия.

Лето подходит для вакцинации от ветряной оспы, если ребенок не болел и не был привит ранее.

Помимо этого, не следует забывать о плановых прививках по возрасту: от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной и пневмококковой инфекций, а также кори, краснухи и паротита (КПК).

Врачи напоминают, что перед вакцинацией необходимо исключить временные противопоказания (ОРВИ, обострение хронических болезней) и абсолютные (тяжелая аллергия на предыдущую дозу вакцины, выраженный иммунодефицит). Некоторые прививки, например от клещевого энцефалита, требуют двукратного введения с интервалом в 1−2 месяца.

В ряде случаев допускается совмещение нескольких вакцин за один визит, и это решение принимает педиатр.