За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 22 пожара, есть погибшие

Вечером 1 июня в Красноярске на улице Читинской загорелась квартира в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью бензоинструмента и ликвидировали возгорание на площади около 10 квадратных метров. На улице обнаружили мужчину с ожогами и ушибом ноги, его госпитализировали. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники.