За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 22 пожара, есть погибшие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ночь с 31 мая на 1 июня в селе Дзержинское Дзержинско-Тасеевского муниципального округа загорелся жилой дом.

Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Звено газодымозащитной службы обнаружило тела двух взрослых.

Утром 1 июня в Ачинске произошел пожар в отделе женской одежды торгового центра «Плаза». Огонь повредил торговый инвентарь и товары на площади около 20 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, еще двоих спасли с третьего этажа при помощи трехколенной лестницы. На месте работали 28 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Вечером 1 июня в Красноярске на улице Читинской загорелась квартира в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью бензоинструмента и ликвидировали возгорание на площади около 10 квадратных метров. На улице обнаружили мужчину с ожогами и ушибом ноги, его госпитализировали. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники.

Предварительной причиной всех трех пожаров стало короткое замыкание, сообщили в краевом МЧС.

