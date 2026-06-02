Красноярцу в кафе не доложили порцию шашлыка из-за ужарки

Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на кафе «Шашлычок» по улице Говорова, где ему продали блюдо меньшего веса, чем было обещано.
Мужчина заказал четыре порции шашлыка из свиной шеи — согласно меню, каждая должна быть по 300 гр, то есть всего 1200 гр. Но после получения приготовленного мяса оказалось, что вес всех порций вместе с упаковкой составил всего 846 гр. Представитель кафе объяснил это тем, что «выход блюда указан без учета ужарки».
В Роспотребнадзоре пояснили, что продавец неправ, так как по закону о защите прав потребителей он обязан своевременно довести до их сведения полную и достоверную информацию о наименовании продукции, ее весе и стоимости, чтобы была возможность сделать правильный выбор.
«Если в кафе клиентам предлагают приобрести готовый шашлык, то и информация в меню о его весе и стоимости должна соответствовать именно готовому блюду, а не полуфабрикату, — рассказали в ведомстве. — В ответе на наш запрос предприниматель подтвердила, что в меню указан вес сырого мяса, и выразила готовность возместить денежные средства. За недоведение до сведения потребителей достоверной информации о весе порции готового блюда ИП Яковенко О. А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства».
Отметим, ранее на аналогичную проблему в Роспотребнадзор пожаловался другой красноярец. Он оформил онлайн-заказ на доставку 3 кг шашлыков, заказ привезли вовремя, но при перевесе оказалось всего 2 кг. В компании также пояснили, что они взвешивают сырое мясо, а при приготовлении оно ужарилось на килограмм.