Красноярцу в кафе не доложили порцию шашлыка из-за ужарки

«Если в кафе клиентам предлагают приобрести готовый шашлык, то и информация в меню о его весе и стоимости должна соответствовать именно готовому блюду, а не полуфабрикату, — рассказали в ведомстве. — В ответе на наш запрос предприниматель подтвердила, что в меню указан вес сырого мяса, и выразила готовность возместить денежные средства. За недоведение до сведения потребителей достоверной информации о весе порции готового блюда ИП Яковенко О. А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства».