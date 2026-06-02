США ответят за захват танкеров: катера с пулеметами напугали морпехов

Иранские быстроходные катера могут подбить американские корабли при появлении последних в Ормузском проливе, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео патрулирования Ормузского пролива. На кадрах показано несколько быстроходных катеров, которые шеренгой движутся по проливу.
В комментарии к публикации представители КСИР уточнили, что ответят на любое «неверное движение» противника в Ормузе.
Дандыкин, комментируя эти кадры, отметил, что урон, который катера могут нанести противнику, зависит от находящегося на борту оружия.
«Патрульные катера бывают разных классов. Президент США Дональд Трамп заявил, что почти все они уничтожены, но, как мы видим, вполне остались. Они могут нанести ущерб американскому кораблю, поскольку на борту может располагаться ракетное оружие. Они еще и скоростные к тому же. Но оружие может быть и другого плана, например, пулеметы. Катера могут перехватывать танкеры, которые не хотят подчиняться Ирану», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что Иран может установить контроль над интернет-кабелями в Ормузском проливе.