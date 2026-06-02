США ответят за захват танкеров: катера с пулеметами напугали морпехов

КСИР опубликовал видео патрулирования Ормузского пролива при помощи быстроходных катеров. Чем это чревато для американских кораблей — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Иранские быстроходные катера могут подбить американские корабли при появлении последних в Ормузском проливе, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео патрулирования Ормузского пролива. На кадрах показано несколько быстроходных катеров, которые шеренгой движутся по проливу.

В комментарии к публикации представители КСИР уточнили, что ответят на любое «неверное движение» противника в Ормузе.

Дандыкин, комментируя эти кадры, отметил, что урон, который катера могут нанести противнику, зависит от находящегося на борту оружия.

«Патрульные катера бывают разных классов. Президент США Дональд Трамп заявил, что почти все они уничтожены, но, как мы видим, вполне остались. Они могут нанести ущерб американскому кораблю, поскольку на борту может располагаться ракетное оружие. Они еще и скоростные к тому же. Но оружие может быть и другого плана, например, пулеметы. Катера могут перехватывать танкеры, которые не хотят подчиняться Ирану», — пояснил военный эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что иранские боевые катера могут нанести серьезный урон кораблям США.

Ранее стало известно, что Иран может установить контроль над интернет-кабелями в Ормузском проливе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше