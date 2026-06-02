Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер «Серебряный» в Красноярске обновят почти за 130 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас мэрия ищет подрядчика для обновления сквера «Серебряный».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас мэрия ищет подрядчика для обновления сквера «Серебряный».

Общественное пространство должно обновиться в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и за счет средств инвестора — «Черногорской ГРК». Начальная цена контракта — 129,2 млн рублей.

В сквере модернизируют сцену для мероприятий и площадку для собак, установят современные детские и спортивные площадки, обустроят зону для тихого отдыха. Также там заменят асфальт на брусчатку, обновят скамейки, урны и освещение, оборудуют пространство камерами. Большое внимание планируется уделить озеленению.

Работы должны завершить к концу октября, уточнили в городской администрации.