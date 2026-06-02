Сквер «Серебряный» в Красноярске обновят почти за 130 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас мэрия ищет подрядчика для обновления сквера «Серебряный».
Общественное пространство должно обновиться в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и за счет средств инвестора — «Черногорской ГРК». Начальная цена контракта — 129,2 млн рублей.
В сквере модернизируют сцену для мероприятий и площадку для собак, установят современные детские и спортивные площадки, обустроят зону для тихого отдыха. Также там заменят асфальт на брусчатку, обновят скамейки, урны и освещение, оборудуют пространство камерами. Большое внимание планируется уделить озеленению.
Работы должны завершить к концу октября, уточнили в городской администрации.