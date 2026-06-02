В 2027 году россиян ждет только одна шестидневная неделя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля.
Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
По словам эксперта, это обусловлено переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества с 21 по 23 февраля.
Рогалева отметила: хотя официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством России, представленный проект уже дает полное представление о том, как будет организован рабочий график.