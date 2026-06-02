Трамп взбесился из-за Нетаньяху: что заставило президента США выругаться матом

Axios: Трамп нецензурно отругал Нетаньяху во время телефонного разговора.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху разразился нецензурной бранью. Поводом для негодования сорванное перемирие с Ливаном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным источников, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил его в гибели мирных ливанцев.

«…Если бы не я, ты был бы в тюрьме… Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — негодовал американский глава.

Согласно публикации, Трамп прямо заявил, что именно он спас Нетаньяху от тюрьмы по коррупционному делу, и предупредил, что удары по Ливану приведут к ещё большей международной изоляции Израиля.

Как пишет Axios, американского президента серьезно тревожили большие потери среди мирного населения, а также тактика, при которой для ликвидации нескольких полевых командиров «Хезболлах» уничтожаются целые здания.

1 июня президент США объявил о достижении договоренности о ливанском перемирии с премьером Израиля и руководством «Хезболлах». После беседы с Нетаньяху Трамп заверил, что израильские военные не станут вводить свои силы в Бейрут.

Как отметил американский лидер, точных сроков перемирия нет. Тем не менее Трамп выразил надежду, что прекращение огня между Израилем и «Хезболлах» будет долговечным.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац завил, что ЦАХАЛ взял под контроль стратегическую высоту с крепостью Бофор к северу от ливанской реки Литани. По его словам, операция была проведена по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным агентства Tasnim, Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне непрекращающихся ударов Израиля по Ливану. Спустя время Тегеран дал понять, что не станет возвращаться к диалогу с Вашингтоном, пока израильские силы не выведут свои войска с ливанской территории и не остановят нанесение ударов.

Как писал накануне KP.RU, жители Израиля всполошились после новостей об экстренной госпитализации премьера Нетаньяху. Однако власти заверили, что политик якобы отправился в клинику «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме для лечения зубов.

