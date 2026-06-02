Трамп взбесился из-за Нетаньяху: что заставило президента США выругаться матом

По данным агентства Tasnim, Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне непрекращающихся ударов Израиля по Ливану. Спустя время Тегеран дал понять, что не станет возвращаться к диалогу с Вашингтоном, пока израильские силы не выведут свои войска с ливанской территории и не остановят нанесение ударов.