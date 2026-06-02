Дилемма Фейнмана: как выбрать блюдо в ресторане

История началась в конце 1970-х. Фейнман и его друг Ральф Лейтон зашли в тайский ресторан в Глендейле, недалеко от Пасадены. Лейтон колебался: заказать любимую курицу с имбирем или изучить меню. Фейнман тут же начал записи и объявил, что нашел математическое решение. В своей упрощенной модели он вычислил порог — число посещений, после которого Лейтону рациональнее каждый раз выбирать свое любимое блюдо.