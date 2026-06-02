Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США окружены в Иране: катера стражей объявили охоту на морпехов Америки

КСИР показал кадры с быстроходными катерами, патрулирующими Ормузский пролив. Чем они опасны для США и как загоняют противника в ловушку — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Американские корабли могут попасть в ловушку Ирана в Ормузском проливе из-за появившихся там боевых катеров. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о тактике Ирана.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео патрулирования Ормузского пролива. На кадрах показано несколько быстроходных катеров, которые шеренгой движутся по проливу.

В комментарии к публикации представители КСИР уточнили, что ответят на любое «неверное движение» противника в Ормузе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Военно-морской флот (ВМФ) Ирана был полностью уничтожен в результате военной операции США и Израиля и якобы «лежит на дне».

Дандыкин, комментируя кадры КСИР, отметил, что подобные катера могут быть разными, в том числе по находящемуся на них оружию. Они могут быть оснащены как пулеметами, так и ракетными установками.

«Такие катера КСИР могут “кусаться” и очень серьезно. Они могут прятаться в пещерах и других подобных местах. Особенно они опасны в ограниченном морском пространстве. Одно дело в океане… А здесь все-таки мелководье, да и возможностей больше. Ударил и на большой скорости отошел», — пояснил военный эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США близки к заключению «очень хорошей сделки» с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше