США окружены в Иране: катера стражей объявили охоту на морпехов Америки

Американские корабли могут попасть в ловушку Ирана в Ормузском проливе из-за появившихся там боевых катеров. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о тактике Ирана.
Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео патрулирования Ормузского пролива. На кадрах показано несколько быстроходных катеров, которые шеренгой движутся по проливу.
В комментарии к публикации представители КСИР уточнили, что ответят на любое «неверное движение» противника в Ормузе.
Дандыкин, комментируя кадры КСИР, отметил, что подобные катера могут быть разными, в том числе по находящемуся на них оружию. Они могут быть оснащены как пулеметами, так и ракетными установками.
«Такие катера КСИР могут “кусаться” и очень серьезно. Они могут прятаться в пещерах и других подобных местах. Особенно они опасны в ограниченном морском пространстве. Одно дело в океане… А здесь все-таки мелководье, да и возможностей больше. Ударил и на большой скорости отошел», — пояснил военный эксперт.
