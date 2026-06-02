Движение по новой дороге в переулке Брянском открыли в Хабаровске

Новая дорога, которая проходит через строящийся жилой комплекс «Северный парк», соединила улицы Воронежскую и Совхозную. Там уже появился асфальт и разметка, а также дорожные знаки и пешеходные переходы. В ближайшее время подрядчики установят светофоры и фонари. Кроме того, в этом месте продолжаются работы по прокладке тепловых сетей. Общая протяженность переулка Брянского превышает 700 метров. Дорога имеет три полосы, вдоль нее предусмотрены тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта (который там планируется запустить в будущем). На строительство этого объекта выделили порядка 350 млн рублей.