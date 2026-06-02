Хабаровский ТЮЗ открывает «Окна-коллаж» для детей и их родителей

Завтра, 3 июня, у центрального входа в Хабаровский краевой ТЮЗ состоится открытое представление, артисты представят перфоманс «Окна-коллаж», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как объясняют создатели эксперимента, это не просто концерт, а пронзительный диалог двух поколений, которые не всегда понимают друг друга, но хотят понять. На одной сцене встретятся подростки, которые остро чувствуют «здесь и сейчас», и взрослые, которые решились прикоснуться к летописям своей памяти.
Зрителей ждет синтез театра, устных историй и живой музыки. Подлинные рассказы студийцев и преподавателей Школы креативных индустрий, собраны в единое полотно и усилены авторскими композициями группы «Амба».
— Сквозь символ окна мы посмотрим в прошлое, чтобы лучше понять себя сегодняшних. Это спектакль о памяти, хрупкости момента и простых истинах, из которых состоит жизнь, — говорит режиссёр театра Виталий Федоров.
Что происходит с нашими детскими воспоминаниями, когда мы становимся взрослыми? Они прячутся за старыми оконными рамами, покрываются пылью времени или, наоборот, сияют ярче с каждым годом?
ТЮЗ приглашает на перфоманс не только подростков, своих привычных зрителей, но и взрослых, которые хотят понять, что происходит с их детьми, услышать их. А для это вернуться в свое детство, вспомнить себя, какими они были в таком возрасте.
«Окна-коллаж» откроются 3 июня в 19:30. Вход свободный.