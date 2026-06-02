В ЕАО прокуратура потребовала отремонтировать травмоопасную детскую площадку в селе Новое

В Еврейской автономной области прокуратура Ленинского района потребовала привести в нормативное состояние детскую игровую площадку в селе Новое. Проверка выявила многочисленные нарушения, угрожающие безопасности детей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре ЕАО, в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних было установлено, что на одной из детских площадок в селе Новое горки, качели и другие конструкции сломаны. Игровое оборудование находится в травмоопасном для детей состоянии. При этом содержание и обслуживание площадки не осуществляется, что является прямым нарушением действующих норм.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура Ленинского района внесла представление и потребовала привести детскую игровую площадку в надлежащее состояние, а также организовать работы по её дальнейшему содержанию и обслуживанию. Рассмотрение акта реагирования взято надзорным ведомством на контроль.
Прокуратура напоминает, что обеспечение безопасности детей при использовании игровых комплексов — прямая обязанность органов местного самоуправления и обслуживающих организаций.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru