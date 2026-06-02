В ЕАО прокуратура потребовала отремонтировать травмоопасную детскую площадку в селе Новое

Как сообщили в прокуратуре ЕАО, в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних было установлено, что на одной из детских площадок в селе Новое горки, качели и другие конструкции сломаны. Игровое оборудование находится в травмоопасном для детей состоянии. При этом содержание и обслуживание площадки не осуществляется, что является прямым нарушением действующих норм.