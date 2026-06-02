Депутат Госдумы передал спортинвентарь детям в селе под Хабаровском

Акцию приурочили к Международному дню защиты детей 1 июня.

В Хабаровском районе депутат Госдумы Максим Иванов посетил детский психоневрологический интернат в посёлке Тополево. Встречу приурочили к Международному дню защиты детей, а главным подарком для ребят стал комплект оборудования для занятий адаптивной физкультурой.

В интернат привезли футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, гимнастические палки, массажные коврики, резиновые эспандеры, утяжелённые мячи и другой инвентарь. Всё это поможет педагогам и специалистам проводить регулярные занятия с детьми с ментальными и физическими нарушениями. Для воспитанников также подготовили небольшую игровую программу.

«Забота о ребенке начинается с внимания, с конкретной помощи, с создания условий, в которых он может развиваться, общаться, заниматься спортом и чувствовать себя нужным», — отметил Максим Иванов.

Детский интернат в Тополево депутат поддерживает вместе с партнёрами с 2021 года, в том числе в рамках проектов «Единой России». В минсоцзащите края подчеркнули, что таким детям важна не только материальная помощь, но и среда, где они могут развиваться и социализироваться. Сейчас в Хабаровском крае более 6 тысяч детей-инвалидов получают ежемесячные выплаты и компенсации, а реабилитационные центры работают в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Бикине.

