Красноярским семьям с детьми вернут часть налогов

Сегодня, 1 июня, в Красноярском крае начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Получатели: каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов), воспитывающих двух и более детей (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении). Доход: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума (в 2025 году). В Красноярском крае этот порог составляет от 27 793,50 ₽ до 74 544 ₽ на человека. Требования: гражданство и постоянное проживание в РФ, официальное трудоустройство и уплата НДФЛ за предыдущий год, отсутствие долгов по алиментам, имущество в пределах установленного перечня. Сумма рассчитывается индивидуально как разница между уплаченным НДФЛ за прошлый год и 6% от того же дохода. Выплата производится раз в год единым платежом. Заявления принимают до 1 октября года, следующего за отчетным. Направить можно через портал «Госуслуги», через клиентскую службу Отделения СФР по Красноярскому краю или МФЦ. На сегодняшний день принято уже 2 338 заявлений (2 330 из них дистанционно).