В Красноярске мамам в роддомах вручили «Наборы первых» в День защиты детей

В День защиты детей, 1 июня, мэр Красноярска Сергей Верещагин вручил молодым мамам, находящимся в городских роддомах, специальные подарки — «Наборы первых». О новой традиции рассказал градоначальник.
«Наборы первых» — это сумка с вещами, необходимыми малышу в первые месяцы жизни, и памятная фоторамка. Внутри — одеяло, распашонки, зубная щётка, прорезыватель, поильник, уголок для купания и слюнявчик. Всё упаковано в удобную сумку или рюкзак для родителей.
Наполнение набора определяли вместе с опытными мамами Красноярска. Инициативу поддержал губернатор Михаил Котюков. В День защиты детей к акции присоединилась сеть «Губернские аптеки», добавив в подарки средства по уходу за малышом.
В день запуска традиции подарки получили почти 200 мамочек. Теперь такой набор будет вручаться каждой красноярке при выписке из роддома. Реализовать инициативу помогает благотворительный фонд «Добрый Красноярск».
Сергей Верещагин лично поздравил молодых родителей в одном из роддомов. В семье Снегирёвых сегодня двойной праздник: выписка и рождение первенца Александра.
«Подарок новорождённому — это знак внимания и заботы. Как отец четверых детей, уверен, что всё из набора пригодится. Надеюсь, сегодняшний старт станет доброй традицией Красноярска», — сказал мэр.