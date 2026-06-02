27-летний американец умер через 10 дней после бракосочетания от рака

27-летняя Келли Питерс вышла замуж за своего возлюбленного, страдавшего от редкой формы рака костей — саркомы Юинга, прямо в хосписе, сообщает CNN. Церемонию помогли организовать волонтеры учреждения, и через десять дней мужчина скончался.
Питерс поделилась видео с церемонии в соцсетях, и ролик растрогал тысячи пользователей. Женщина заявила, что благодарна за возможность провести последние дни с партнером в статусе законной жены, и теперь планирует создать благотворительный фонд для помощи больным саркомой.
Как стало известно, возлюбленного Келли звали Робби Фокс. Ему тоже было 27 лет. Пара познакомилась в Университете Элона (Северная Каролина) и встречалась восемь лет. Диагноз «саркома Юинга» Фоксу поставили в 2024 году, он прошел курс химиотерапии и облучения, в 2025-м наступила ремиссия, но затем болезнь вернулась и стала агрессивнее.
Церемония бракосочетания состоялась 15 апреля 2026 года в палате бостонской больницы Brigham and Women’s Hospital, где Фокс находился в хосписе. Мэр Бостона Мишель Ву помогла оформить все документы прямо в палате. Робби Фокс скончался 25 апреля — ровно через десять дней после свадьбы и на восьмую годовщину со дня знакомства с Келли.
На следующий день после его смерти женщина поделилась видео с церемонии в TikTok, на котором они обмениваются клятвами. Запись собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев с соболезнованиями. Семья Фокса учредила мемориальный фонд Robbie Fox Fund, средства которого направят на исследования саркомы Юинга и помощь пациентам с таким же диагнозом.
