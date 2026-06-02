Полторы сотни хабаровчан сдали кровь для детей на акции 1 июня

В Хабаровском крае около 150 человек стали донорами крови для маленьких пациентов региональных больниц. Акция прошла на Краевой станции переливания крови и была приурочена к Международному дню защиты детей.
Собранная кровь и её компоненты помогут детям, которые проходят лечение в медучреждениях края. Такая помощь особенно важна для пациентов детской краевой больницы с гематологическими заболеваниями, ожогового отделения второй краевой больницы и перинатального центра, где выхаживают самых сложных малышей. Акция также помогает решать задачи президентских нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
«Наш Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря работе служб крови страна полностью обеспечена необходимым запасом крови и ее компонентами. Мы понимаем эту важность и всегда уделяем особое внимание детям, находящимся на лечении, ежедневно обеспечивая тромбоцитами», — подчеркнула главный врач КСПК Оксана Кожемяко.
Среди участников акции были новички и постоянные доноры. Специальными гостями стали представители IT-сообщества — с 1 по 6 июня по всей стране проходит «Неделя IT-донора». Вместе с коллегами кровь сдал начальник отдела инфраструктурных проектов краевого министерства цифрового развития и связи Роман Шаховцев. Для него это уже 30-я донация почти за 15 лет добровольчества.
«Считаю, что нужно помогать людям как можешь, поэтому регулярно сдаю кровь. Цели получить статус “Почетный донор” изначально не было, для меня это сопутствующее звание на пути добрых дел», — рассказал Шаховцев.
Сейчас в Хабаровском крае около 3,8 тысячи почётных доноров. В среднем такие люди помогают безвозмездно на протяжении 8−10 лет, а одна донация может сохранить до трёх человеческих жизней. Помочь пациентам можно и через донорство костного мозга — в региональном списке уже около 4 тысяч человек, а в первый день акции ещё трое представителей IT-сообщества вступили в Федеральный регистр.