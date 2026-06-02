Боевые лазеры выжигают призраков ВСУ: главная новость СВО 2 июня

ВСУ нашли новый способ для нанесения ударов в глубине российской территории, начав массово применять воздушные шары с подвешенными дронами и метеорологические зонды. Эти цели практически незаметны для обычных радаров, что требует от ПВО нестандартных подходов. Как выяснилось, Россия уже реанимирует старые советские наработки и внедряет технологии будущего, включая боевые лазеры, чтобы поставить заслон этой угрозе.
Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что битва с дрейфующими аэростатами — это давняя история. Еще в 1960-е годы СССР боролся с американскими разведывательными шарами, которые шли на высоте от 20 до 40 км над территорией страны.
«Внизу может быть ураган, гроза, а там ветер постоянно идет в одном направлении», — отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru Кнутов, описывая сложность перехвата таких целей.
«Мы боролись с этими шарами. Был комплекс С-75, введён специальный режим стрельбы по АДА (автоматическим дрейфующим аэростатам). Доработали, создали модификацию комплекса С-20 В, который мог поражать цели на высоте до 41 км… В том числе учились использовать МиГ-25. И результаты в целом были, ну скажем так, неплохие», — уточнил Кнутов.
Современная тактика противника изменилась: теперь шары запускаются на более низких высотах — от 6 до 8 км. По словам Кнутова, к ним подвешивают дроны типа Hornet («Марсианин-2») с системой искусственного интеллекта, которая позволяет аппарату полностью действовать автономно, без участия человека.
Однако самый действенный ответ на запуски метеозондов и малоразмерных шаров кроется в применении боевых лазеров.
«Кроме того, есть ещё и электромагнитные пушки. Но это уже завтрашний день, хотя экспериментальные образцы показывали и американцы, и китайцы на параде. Чем раньше у нас появится оружие на новых физических принципах, тем лучше», — добавил он.