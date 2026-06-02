Авианосец ВМФ Британии отправлен на ремонт после учений НАТО

Авианосец военно-морского флота Британии Prince of Wales был отправлен на ремонт после участия в учениях Североатлантического альянса, информирует Navy Lookout.

Источник: Аргументы и факты

Авианосец военно-морского флота Британии Prince of Wales был отправлен на ремонт после участия в учениях Североатлантического альянса, информирует Navy Lookout.

В материале сказано, что речь идёт об учениях Dynamic Mongoose («Шустрый мангуст»). Военный корабль направлен в порт Норвегии.

«Авианосец королевского флота Prince of Wales отправлен в норвежский город Ставангер на несколько дней, пока инженеры разбираются с технической поломкой, которая, скорее всего, приведёт к отмене визита этого корабля в Копенгаген», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что в марте текущего года во время стоянки авианосца в порту Ставангера Минобороны Британии заявило о небольшой технической проблеме.

Ранее сообщалось, что глава британских ВМС генерал Гвин Дженкинс заявил, что Королевский военно-морской флот Британии в ближайшей перспективе может столкнуться с потерей своего традиционного превосходства в Атлантическом океане на фоне наращивания мощи российского флота.

