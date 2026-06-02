Комсомольчанин получил 6 лет колонии за комментарий под видео с терактом

По данным надзорного ведомства, мужчина наткнулся на видеоролик с записью террористического акта и оставил под ним публичное сообщение, оправдывающее действия террористов.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 35-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, который не удержался от рокового комментария в интернете. Неумение фильтровать свои высказывания в сети обернулось для него реальным сроком, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, мужчина наткнулся на видеоролик с записью террористического акта и оставил под ним публичное сообщение, оправдывающее действия террористов. Этого хватило для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма.

Суд учёл позицию государственного обвинения и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому запретили заниматься любой деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и материалов в интернете. Мобильный телефон, с которого был написан комментарий, конфисковали и обратили в доход государства.

Противоправную деятельность комсомольчанина пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Именно они зафиксировали факт публикации и передали материалы для дальнейшего расследования. Государственное обвинение по делу поддержал прокурор Комсомольского района.

Приговор, в очередной раз напомнивший, что интернет помнит всё, уже вступил в законную силу.