В Японии в природу выпустили птиц, вымерших десятилетия назад

В Японии впервые за десятилетия в дикую природу выпустили восемь хохлатых ибисов, которые ранее считались исчезнувшими в этом регионе. Торжественное мероприятие прошло в городе Хакуи — месте, где этих птиц в последний раз наблюдали в естественной среде.
Освобожденные особи были выращены в специализированном природоохранном центре на острове Садо. Власти планируют продолжить программу восстановления и в ближайшее время выпустить еще несколько птиц, чтобы укрепить популяцию.
Хохлатые ибисы исчезли на острове Хонсю в 1970-х годах из-за охоты и утраты среды обитания, а последний представитель японской популяции погиб в 2003 году. Благодаря международному сотрудничеству, в том числе помощи со стороны Китая, вид удалось восстановить, и сейчас его численность достигла примерно 500 особей.
