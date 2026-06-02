В Японии в природу выпустили птиц, вымерших десятилетия назад

Восемь хохлатых ибисов выпустили в дикую природу спустя десятилетия с их исчезновения в Японии.

Источник: Аргументы и факты

В Японии впервые за десятилетия в дикую природу выпустили восемь хохлатых ибисов, которые ранее считались исчезнувшими в этом регионе. Торжественное мероприятие прошло в городе Хакуи — месте, где этих птиц в последний раз наблюдали в естественной среде.

Освобожденные особи были выращены в специализированном природоохранном центре на острове Садо. Власти планируют продолжить программу восстановления и в ближайшее время выпустить еще несколько птиц, чтобы укрепить популяцию.

Хохлатые ибисы исчезли на острове Хонсю в 1970-х годах из-за охоты и утраты среды обитания, а последний представитель японской популяции погиб в 2003 году. Благодаря международному сотрудничеству, в том числе помощи со стороны Китая, вид удалось восстановить, и сейчас его численность достигла примерно 500 особей.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность возвращения куланов в природную среду. Речь идёт о территориях Калмыкии, Предуралья, Западной Сибири и Забайкалья.