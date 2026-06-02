Заказал шашлык, получил «шашлычок»: красноярец пожаловался на вес порций в кафе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске Роспотребнадзор объявил предостережение предпринимателю после жалобы посетителя кафе «Шашлычок» на улице Говорова.
Мужчина заказал четыре порции шашлыка из свиной шеи. Согласно меню, вес каждой порции должен был составлять 300 г. Однако после получения заказа общий вес четырех порций вместе с упаковкой оказался 846 г.
В кафе пояснили, что в меню указан вес мяса без учета ужарки. Покупателя такой ответ не устроил, и он обратился в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В ведомстве отметили, что продавец обязан своевременно предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о продукции, ее весе и стоимости. Если в меню предлагается готовое блюдо, данные о весе и цене должны относиться именно к готовому продукту.
В ответе на запрос предприниматель подтвердила, что в меню был указан вес сырого мяса, и сообщила о готовности вернуть потребителю деньги.
За недоведение до покупателей достоверной информации о весе порции готового блюда ИП Яковенко О. А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей.