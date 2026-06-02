Детсад на улице Ворошилова в Хабаровске сдадут в 2027 году

Об этом заявил мэр Сергей Кравчук. Строительство нового дошкольного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Семья». Детский сад будет рассчитан на 230 мест. Ранее на этой территории находился овраг и стояли сотни гаражей. Около 150 боксов уже транспортировали на специальную площадку, а остальные гаражи (почти 200) будут вывезены в ближайшее время. «Общая стоимость строительства этого объекта — чуть больше 1 млрд рублей. Из них 700 млн рублей предоставил федеральный бюджет, еще 300 миллионов дал краевой бюджет и около 30−40 миллионов были выделены из городского бюджета», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. По словам градоначальника, он поставил задачу профильным службам мэрии до 1 сентября 2026 года ликвидировать отставание от графика и разработать четкую «дорожную карту» строительства этого объекта. Также Сергей Кравчук сообщил, что рядом с новым детским садом планируется построить школу и дорогу, которая будет вести к новым социальным объектам. Строительство дороги начнется в следующем году.