«Волчья стая» обрушилась на Киев: Россия сменила тактику, ВСУ в истерике

Российские войска наносят комбинированные массированные удары по целям на Украине с применением модернизированных ракет и беспилотников. Новая тактика показывает чрезвычайно высокую эффективность, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, ключевые изменения коснулись программного обеспечения баллистических ракет, в частности «Искандеров».
«Наши ракеты теперь двигаются не только по баллистической траектории, но и по вертикали, а при необходимости могут маневрировать. Это делает их практически неуязвимыми для противника», — пояснил эксперт.
Значительные нововведения внедрены и в дроны-камикадзе «Герань». Украинская сторона фиксирует появление новых модификаций с реактивными двигателями, оснащенных элементами искусственного интеллекта. Такие беспилотники способны управлять целой группой аппаратов, координируя атаку.
«Тут используется принцип волчьей стаи, который в свое время применялся еще на советских противокорабельных ракетах “Гранит”», — отметил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что постоянное совершенствование российских вооружений вызывает панику в Киеве.
Если бы новинок у нас не было, то Зеленский не стал бы просить у Соединённых Штатов Америки ракеты Patriot, не стал бы со слезами обращаться к Западу с просьбами срочно дать новые средства поражения", — подытожил он.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что ВС России нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, цехам производства и местам запуска БПЛА дальнего действия. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.