Красноярец заказал 1,2 кг шашлыка, а получил 846 граммов

Житель Красноярска обратился в Управление Роспотребнадзора с жалобой на кафе «Шашлычок» на улице Говорова.
Как рассказали в ведомстве, мужчина заказал четыре порции шашлыка из свиной шеи — по 300 граммов каждая. Однако после получения заказа выяснилось, что вес четырёх порций вместе с упаковкой составил всего 846 граммов.
Представитель кафе объяснил это тем, что в меню указан вес сырого мяса без учёта ужарки. Покупателя такое объяснение не устроило.
В ответе на запрос Роспотребнадзора предприниматель подтвердила, что в меню указан вес именно сырого мяса, и согласилась вернуть деньги.
За то, что до потребителя не довели достоверную информацию о весе готового блюда, предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения закона о защите прав потребителей.
