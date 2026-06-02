Красноярец заказал 1,2 кг шашлыка, а получил 846 граммов

В меню был указан вес сырого мяса без учёта ужарки.

Житель Красноярска обратился в Управление Роспотребнадзора с жалобой на кафе «Шашлычок» на улице Говорова.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заказал четыре порции шашлыка из свиной шеи — по 300 граммов каждая. Однако после получения заказа выяснилось, что вес четырёх порций вместе с упаковкой составил всего 846 граммов.

Представитель кафе объяснил это тем, что в меню указан вес сырого мяса без учёта ужарки. Покупателя такое объяснение не устроило.

В ответе на запрос Роспотребнадзора предприниматель подтвердила, что в меню указан вес именно сырого мяса, и согласилась вернуть деньги.

За то, что до потребителя не довели достоверную информацию о весе готового блюда, предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения закона о защите прав потребителей.

