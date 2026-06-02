Красноярцы могут по телефону задать вопросы о качестве горячей воды и сроках её отключения

СГК запустила в Красноярске круглосуточную телефонную линию, по которой можно оперативно получить ответы на актуальные вопросы о горячей воде, в том числе графике отключения ресурса.
«При звонке по единому номеру 8−800−300−55−55 озвучьте свой запрос голосовому помощнику и следуйте его подсказкам. Например, “отключение горячей воды”. Система предоставит необходимую информацию или переведет на оператора», — рассказали в компании.
Там отметили, аналогичный сервис уже успешно работает в Канске.
Также по номеру 8−800−300−55−55 потребители, как и прежде, могут обратиться с вопросами по начислению за тепло и горячую воду. Режим работы — в рабочие дни с 08:00 до 20:00 часов.
