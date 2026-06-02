Диетолог Поляков сказал, сколько сливочного масла можно съесть в день

Сливочного масла в день можно съесть в пределах 20−25 грамм, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что масло лучше выбирать с жирностью 82,5%.
«20−25 грамм такого масла в день — стандартная рекомендация еще с советских времен. Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история», — пояснил диетолог.
Сливочное масло — полезный продукт при умеренном употреблении. Оно содержит витамины A, D, E, K2, а также бета-каротин.
В сливочном масле есть жирные кислоты, которые могут оказывать противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.
