Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, сколько сливочного масла можно съесть в день

Диетолог Антон Поляков посоветовал не есть сливочного масла слишком много. Допустимая порция — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Сливочного масла в день можно съесть в пределах 20−25 грамм, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что масло лучше выбирать с жирностью 82,5%.

«20−25 грамм такого масла в день — стандартная рекомендация еще с советских времен. Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история», — пояснил диетолог.

Сливочное масло — полезный продукт при умеренном употреблении. Оно содержит витамины A, D, E, K2, а также бета-каротин.

В сливочном масле есть жирные кислоты, которые могут оказывать противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому вредно есть окрошку.