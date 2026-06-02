Срывают одежду и бегут: боевики Константиновки поразили безумным поведением

Военные каналы писали, что офицеры ВСУ бегут из Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду, к 31 мая там не осталось ни одного командира.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему противник использует гражданскую одежду и как обманом грабит мирное население.
«Бегство ВСУ из Константиновки можно сравнить с тем, как они бежали из “Азовстали”. Они переодевались в рабочую одежду сотрудников, она даже маркированная была. По ней мы и стали вычислять врага», — сказал Гагин.
При отступлении из Артемовска и Красноармейска ВСУ переодевались в гражданскую одежду, а затем грабили мирное население.
«ВСУ взламывали квартиры, брали гражданскую одежду. Иногда это сопровождалось насилием в отношении мирных жителей, которые в этот момент оказывались дома. Были моменты, когда они просто убивали гражданских, чтобы получить одежду или что-то еще. Так было не только в Константиновке, но и при штурме других городов-крепостей», — подытожил Гагин.