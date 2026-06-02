Примерно 150 человек сдали кровь для маленьких пациентов больниц Хабаровского края в День защиты детей

На Краевой станции переливания крови прошла акция, приуроченная к Международному дню защиты детей. Доноров пригласили сдать кровь и ее компоненты для детей, которые лечатся в больницах Хабаровского края. В мероприятии приняли участие примерно 150 человек, среди них были как новички, так и регулярные доноры. «Наш президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря работе служб крови страна полностью обеспечена необходимым запасом крови и ее компонентами. Мы понимаем эту важность и всегда уделяем особое внимание детям, находящимся на лечении, ежедневно обеспечивая их тромбоцитами», — подчеркнула главный врач КСПК Оксана Кожемяко. Сейчас в Хабаровском крае около 3,8 тыс. почетных доноров — эти люди сдают кровь в среднем на протяжении 8−10 лет. Одна донация сохраняет три жизни, и каждый из них внес свой вклад в спасение более сотни человек. Также станция нуждается в донациях костного мозга. Чтобы стать таким донором, необходимо вступить в Федеральный регистр. Ожидают добровольцев от 18 до 35 лет без противопоказаний. Процедура проходит безболезненно и отличается от сдачи крови только временем — она занимает около 4 часов. Сейчас в списке доноров края находятся 4 тыс. человек.