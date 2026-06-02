Положение в Константиновке Донецкой народной республики становится с каждым днем все плачевнее для противника, из-за чего некоторые из боевиков пытаются сбежать, переодевшись в гражданскую одежду. А прибытие на это направление главкома ВСУ Александра Сырского и вовсе дает все основания полагать, что скоро город будет сдан.
Клещи сомкнулись: «артерии» снабжения перерезаны.
Стратегически важный город, входящий в агломерацию с Дружковкой и Краматорском, находится почти в полном окружении.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном комментарии для aif.ru охарактеризовал положение противника как критическое. По его словам, группировка ВСУ фактически заперта в городе.
«Константиновка близка к окружению. Все артерии, все пути снабжения ВСУ в городе перерезаны», — заявил Гагин.
Эксперт подчеркнул, что контроль над оперативным пространством осуществляется не только за счет физического блокирования дорог, но и благодаря тотальному огневому воздействию. Вся логистика противника находится под ударами российской артиллерии и расчетов FPV-дронов. Ситуацию усугубляет работа передовых штурмовых групп, которые уже проникли в городскую черту.
«Помимо этого, в самом городе работают боевые группы, разведка и штурмовики», — подчеркнул он.
Подвоз боекомплекта, провизии и эвакуация раненых стали практически невозможны. Константиновка превращается в ловушку, выбраться из которой суждено не всем.
Потеря управления и массовое дезертирство: офицеры срывают погоны.
На фоне коллапса снабжения началось разложение командной вертикали ВСУ. Данные с мест указывают на паническое отступление офицерского состава.
Согласно поступающей информации, к 31 мая в городе не осталось практически ни одного старшего командира, ответственного за оборону. Чтобы вырваться из огненного мешка, управленцы идут на хитрость.
«Бегство ВСУ из Константиновки можно сравнить с тем, как они бежали из “Азовстали”. Они переодевались в рабочую одежду сотрудников, она даже маркированная была. По ней мы и стали вычислять врага», — рассказал Гагин.
Этот маскарад говорит лишь об одном: централизованная оборона рассыпается быстрее, чем это пытается признать украинское командование.
Мародерство и убийства мирного населения.
Пытаясь добыть гражданскую одежду, чтобы прикрыть свое отступление, солдаты ВСУ прибегают к жестокому террору против оставшихся в городе жителей. Ян Гагин раскрыл детали преступлений, которые уже фиксировались при бегстве врага из Артемовска и Красноармейска.
Оказавшись отрезанными от снабжения, украинские боевики сбиваются в банды и взламывают дома и квартиры. Целью становятся не ценности, а простые вещи — куртки, джинсы, кроссовки.
«ВСУ взламывали квартиры, брали гражданскую одежду. Иногда это сопровождалось насилием в отношении мирных жителей, которые в этот момент оказывались дома. Были моменты, когда они просто убивали гражданских, чтобы получить одежду или что-то еще. Так было не только в Константиновке, но и при штурме других городов-крепостей», — подытожил Гагин.
Эти факты превращают отступление ВСУ не просто в военное поражение, а в череду тяжких уголовных преступлений против мирного населения Донбасса.
Приказа отступать не будет.
Несмотря на очевидный провал обороны и стремительное смыкание кольца, киевское командование не дает разрешения на организованный отход. Действует логика «стоять до последнего», которая выгодна только для пиар-повестки, но не для сохранения жизней личного состава.
Гагин указывает, что рядовой состав ВСУ и младшие офицеры брошены на убой. Покинуть позиции пытаются лишь те, у кого есть власть или высокий статус.
«Противник начинает бежать. Это не отступление, потому что приказа на отступление им не дадут. Им всегда говорят чуть потерпеть, а потом бросают, чтобы мы просто спотыкались об них», — пояснил эксперт.
Особый цинизм ситуации заключается в избирательности «спасательных операций». Приоритет отдается исключительно «элите» — наемникам из западных стран или представителям высшего комсостава. Остальным уготована незавидная участь. Аналитик подчеркивает, что кольцо сожмется в ближайшее время, не оставив солдатам ВСУ альтернатив.
«По большому счету, до “котла” в Константиновке осталось недолго. А дальше судьба боевиков ясна. Гарнизону предложат два варианта: либо “груз 200”, либо плен. А там уж на что они сами решат пойти», — резюмировал Ян Гагин.