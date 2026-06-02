Опрос показал, сколько россиян пользуются только виртуальными картами

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами, при этом почти треть из них отказалась от пластика после того, как истек срок действия карты, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.
«Около 11% вообще не пользуются пластиковыми картами. Из них 48% имеют физические карты, но предпочитают ими не пользоваться, а 29% раньше пользовались пластиком, однако после окончания срока действия не стали его перевыпускать и теперь используют карту только в виртуальном формате», — выяснили аналитики.
Также из тех, кто не пользуется пластиковыми картами, еще 14% оформили виртуальную карту, а 9% перестали пользоваться пластиком, несмотря на то, что он все еще у них есть, и теперь даже не могут вспомнить, где хранится карта.
Среди 89% опрошенных, которые не отказались от физических карт, лишь 32% никогда не используют альтернативные способы безналичной оплаты, при этом 68% пользуются и картами, и альтернативными способами.
Треть опрошенных совмещает использование пластика с оплатой через систему быстрых платежей (СБП) — чаще всего по просьбе продавца, а 23% прибегают к СБП, когда забывают карту дома.
«Еще 25% периодически оплачивают покупки через приложения для бесконтактной оплаты, а 18% используют биометрию, преимущественно для оплаты проезда в метро», — поясняется в исследовании.
Также выяснились различия в отношении к безналичной оплате без использования карт в зависимости от возраста и пола. Так, наиболее активно такими способами пользуются мужчины-зумеры в возрасте 18−25 лет — 64%. Среди женщин чаще всего альтернативные форматы оплаты выбирают респонденты в возрасте 25−35 лет — 57%.
Реже всего к оплате без карты (за исключением наличных расчетов) прибегают женщины в возрасте от 50 до 65 лет — 89%, а также мужчины той же возрастной группы — 98%.
«В России растет интерес и к новым форматам платежей, например к оплате по биометрии. Пока доля пользователей такого способа оплаты невелика, однако, на наш взгляд, она будет увеличиваться по мере распространения биометрической идентификации в различных сферах жизни», — считает директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.