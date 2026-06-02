На Солнце заметили необычную дыру в виде треугольника

Ученые обнаружили на Солнце необычную корональную дыру, форма которой напомнила треугольник.

Источник: Аргументы и факты

Российские ученые зафиксировали на поверхности Солнца необычное образование — корональную дыру с формой, напоминающей треугольник. По их оценкам, именно она может стать причиной слабых геомагнитных возмущений на Земле 3 июня.

Объект расположен в центральной части солнечного диска и хорошо различим на полученных изображениях, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты отмечают, что геометрия этой структуры выглядит довольно правильной, что вызвало у них определённое удивление. Несмотря на это, речь идет о сравнительно слабом источнике активности, способном вызвать лишь незначительные колебания магнитного поля планеты.

При этом ученые подчеркивают, что говорить о полном спокойствии на Солнце пока преждевременно. Хотя мощные вспышки в начале июня не наблюдаются, сохраняется повышенный уровень фонового излучения, указывающий на скрытые процессы в короне. Ранее, во второй половине мая, на обратной стороне звезды фиксировались сильные вспышки, однако обращённая к Земле сторона оставалась относительно стабильной.

Ранее доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков заявил, что серия мощных вспышек на обратной стороне Солнца не представляет прямой угрозы для Земли, однако связанные с ними выбросы вещества способны повлиять на работу спутников и энергетической инфраструктуры.