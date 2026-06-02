Жители Красноярского края в День России увидят мини-парад трех планет

В июне жители Красноярского края смогут стать свидетелями нескольких ярких астрономических событий. Список самых интересных составили сотрудники обсерватории Университета Решетнёва. Так, 7 июня невооруженным глазом можно будет наблюдать сближение Венеры со звездой Поллукс, которая находится в созвездии Близнецов и считается самой яркой в нем и 17-й по яркости на небосводе. 9 июня Венера и Юпитер сблизятся также в созвездии Близнецов. Перед восходом Солнца 10 июня рядом с серпом месяца можно увидеть Сатурн. А в День России, 12 июня, произойдет выравнивание трех планет или мини-парад. В сумерках на западном горизонте выстроятся по диагонали Меркурий, Юпитер и Венера. Они будут хорошо видны невооруженным глазом. Спустя 5 дней к ним присоединится только что народившийся месяц. По словам руководителя обсерватории Университета Решетнёва Сергея Веселкова, картина обещает быть очень живописной. 21 июня — день летнего солнцестояния, самый длинный в году. Это — первый летний день для Северного полушария и первый зимний для Южного. Астрономически этот момент наступит для Красноярска в 15:25. Новолуние наступит 15 июня в 09:54 по красноярскому времени. Клубничное полнолуние — 30 июня в 06:56. Индейские племена назвали его так, потому что оно совпадало со сбором клубники. Также можно услышать, что это Полная луна розы или Медовая луна. В этом году это будет микролуние, так как оно приходится на период, когда спутник Земли находится в одной из самых удаленных от нее точек.