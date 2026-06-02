В Красноярске запустили новую традицию: мамам новорожденных начали вручать «Набор первых»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице в День защиты детей появилась новая традиция — все мамы, которые встретили 1 июня в роддомах города, получили подарочные «Наборы первых» от главы города Сергея Верещагина.
В набор вошли вещи, необходимые в первые месяцы жизни ребенка: комплект для выписки с одеялом и распашонками, первая зубная щетка, прорезыватель, поильник, слюнявчик, уголок для купания. Все предметы упакованы в удобную сумку или рюкзак, который можно использовать для прогулок и визитов к врачу. Состав набора формировался с учетом рекомендаций опытных мам.
Всего подарки получили около 200 женщин. В дальнейшем планируется вручать такие наборы всем краснояркам при выписке из роддомов.
В День защиты детей глава Красноярска Сергей Верещагин лично посетил один из роддомов и поздравил молодых мам с рождением детей. Так, в семье Снегиревых сегодня праздник — выписка из роддома вместе с первенцем Александром.
«С утра посетил 6-й роддом, пообщался с молодыми мамами. Каждой вручил памятный подарок — “Набор первых”. Это знак нашего внимания и заботы. Первое “приветствие” новому жителю города. В сумке для мам всё самое необходимое для малыша. Как отец четверых детей, уверен, всё пригодится», — отметил Сергей Верещагин.
Мэр также добавил, что инициативу поддержал губернатор региона Михаил Котюков.
Добавим, что традиция вручения «Набора первых» будет реализована при поддержке благотворительного фонда «Добрый Красноярск». В День защиты детей к инициативе присоединилась краевая сеть «Губернские аптеки», вложив в набор средства по уходу за малышом.